Две смерти на дорогах Башкирии: женщина и мужчина погибли из-за наезда авто

За минувшие выходные на дорогах Башкирии в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два пешехода. Об этом сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По его словам, в субботу, 15 ноября, в селе Большеустьикинское (Мечетлинский район) 21-летний водитель Chevrolet Lanos сбил пешехода на улице Первомайская. Женщину с тяжелыми травмами доставили в медучреждение, где она, к сожалению, спустя время скончалась.
Вчера вечером, 16 ноября, в Благовещенском районе на 53-м километре автодороги западный обход Уфы водитель «Нивы» наехал на пешехода, который, по словам водителя, шел прямо посередине проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняется его личность.
Севастьянов сообщил, что по факту обоих трагедий проводятся проверки, все обстоятельства уточняются.
Владимир Севастьянов призвал граждан быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. Пешеходам он рекомендовал переходить проезжую часть только в разрешенных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.
