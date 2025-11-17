Ричмонд
Из Красноярска запустят прямые рейсы в казахстанский Шымкент

Прямые перелеты начнутся в конце декабря.

Источник: Комсомольская правда

В конце декабря 2025 года начнутся прямые полеты из Красноярска в Шымкент — третий по численности город Казахстана. Рейсы будет выполнять авиакомпания SCAT Airlines.

Время в полете составит 3 часа 10 минут. Полеты из казахстанского мегаполиса в Красноярск будут выполняться по понедельникам и четвергам. Рейсы из краевого центра — по вторникам и четвергам. Стоимость билета в одну сторону — от 16 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что С 26 ноября количество рейсов из Красноярска в Пекин вырастет с двух до трех в неделю. В столицу Китая можно будет улететь по вторникам, средам и субботам на самолетах авиакомпании «Россия».