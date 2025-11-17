«Помогаю девчонке»: Дибров прокомментировал видео с расстегнутой ширинкой

Недавно в Сети появился видеоролик, на котором телеведущий Дмитрий Дибров выходит из машины с расстегнутой ширинкой. Кадры вызвали много обсуждений: шоумен не остался в стороне и прокомментировал скандальные кадры.
По словам телеведущего, он не видит в ситуации ничего плохого.
— Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой? Ну кому из вас не говорили: «Эй, застегни там!». Так же и я… Ну вы видели, я там выхожу, помогаю девчонке выйти, никакого контакта у нас не было, даже зрительного. Я подношу ее сумку и ухожу. Но кто-то врывается в мою личную жизнь, — заявил Дибров в соцсетях.
При этом в СМИ появилась информация, что после появления ролика в интернете гонорар Диброва подскочил в два раза — с 2,5 до 5 миллионов рублей. Однако пиар-специалисты отмечают, что Дибров пока не может рассматриваться как амбассадор брендов или лицо крупных проектов. Эксперты считают, что текущая ситуация создает значительные риски для коммерческого сотрудничества.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что такое поведение не соответствует «нормальным» мужчинам.