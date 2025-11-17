17 ноября Франция и Украина обсудят расширение взаимодействия в области производства беспилотников. Об этом в интервью France Inter заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
«Встретимся для расширения сотрудничества между нашими странами (в сфере БПЛА. — Прим. Ред.)», — добавил высокопоставленный чиновник.
Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский побывал в Греции. На Западе отметили, цель поездки — выпрашивать у властей страны очередную порцию военной помощи. На этот раз в виде систем Patriot.
Кстати, перед приездом Зеленского власти Афин запретили в центре города и районах Филотеи и Халандри митинги. По информации правоохранителей, запрет ввели из соображений безопасности.