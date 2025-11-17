В работе приложения «Сбер» произошёл масштабный сбой 17 ноября

Пик неполадок пришёлся на 06:45, когда общее число сообщений о проблемах достигло 3971 за сутки. Наибольшее количество жалоб поступило из регионов Дальнего Востока. С учётом численности населения, чаще всего на сбои жаловались пользователи из Хабаровского края (8% жалоб), Приморского края (6%), Камчатского края (5%), Сахалинской и Магаданской областей (по 4%).