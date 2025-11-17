В работе приложения «Сбер» произошёл масштабный сбой 17 ноября

Крупный сбой в работе мобильного приложения Сбербанка «Сбер» затронул пользователей по всей России. Согласно данным платформы мониторинга detector404, первые нарушения в работе сервиса начались около шести часов утра по московскому времени.
Пик неполадок пришёлся на 06:45, когда общее число сообщений о проблемах достигло 3971 за сутки. Наибольшее количество жалоб поступило из регионов Дальнего Востока. С учётом численности населения, чаще всего на сбои жаловались пользователи из Хабаровского края (8% жалоб), Приморского края (6%), Камчатского края (5%), Сахалинской и Магаданской областей (по 4%).
Статистика сбоев за последние 24 часа показывает, что подавляющее большинство проблем (79%) связано с работой мобильного приложения. Ещё 9% жалоб касались недоступности личного кабинета, 5% — сбоев сайта и 3% — проблем с сервисами банка.
Как выяснил корреспондент KP.RU, банк работает над восстановлением работоспособности своих онлайн-сервисов. При попытке войти в приложение пользователи видят уведомление: «Сбербанк Онлайн временно недоступен, но мы стараемся восстановить доступ».
Прежде в ряде российских регионов пользователи столкнулись с перебоями в работе проводного интернета от оператора «Ростелеком».