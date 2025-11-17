Участник СВО из Челябинской области потратил 120 тысяч, чтобы отсыпать дорогу к дому. Видео

Летом дорога превращается в кашу, по которой проехать невозможно. Зимой ее не чистят. Участник СВО вложил свои средства в дорогу и обратился в администрацию с просьбой включить дорогу в план капитального ремонта, но услышал отказ. Сказали, что денег в бюджете нету, говорит участник СВО.