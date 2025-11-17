«Был интереснее всех»: журналистка Златопольская высказалась о Прилучном

Российская журналистка Дарья Златопольская рассказала, что ей очень симпатичен актер Павел Прилучный. Она отметила, что до сих пор помнит, как артиста выгнали из проекта «Танцы со звездами», и тогда ей было очень обидно за него.
Телеведущая назвала актера ярким и искренним, подчеркнув, что эта черта является большим талантом.
— Обычно такие люди могут разрушить и себя, и свою репутацию. Но, к счастью, с Пашей этого не произошло. Эти же танцы были, когда он еще не был так знаменит. По-настоящему он прозвучал в сериале «Мажор». И он был не тот, с кем все носились, это совершенно не его случай. Однако он мне был интереснее всех, — отметила Златопольская в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на ее YouTube-канале.
7 октября Павел Прилучный рассказал, что после развода с актрисой Агатой Муцениеце, причиной которого, по ее словам, стало пристрастие к алкоголю и рукоприкладству, его характер стал стабильнее, чем раньше. Артист связал это с появлением «правильных» людей в его жизни.