«Был интереснее всех»: журналистка Златопольская высказалась о Прилучном

— Обычно такие люди могут разрушить и себя, и свою репутацию. Но, к счастью, с Пашей этого не произошло. Эти же танцы были, когда он еще не был так знаменит. По-настоящему он прозвучал в сериале «Мажор». И он был не тот, с кем все носились, это совершенно не его случай. Однако он мне был интереснее всех, — отметила Златопольская в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на ее YouTube-канале.