Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собчак поставила точку в слухах о своём отъезде из России в Испанию

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы получила вид на жительство в Испании. По её словам, информация о переезде не соответствует действительности.

Источник: РИА "Новости"

«Я в России живу и работаю. Вас опять обманывают. Но с недвижимостью у меня всё хорошо — я живу в своём доме», — заявила журналистка.

Ранее СМИ писали, что Собчак подала документы на ВНЖ по испанской программе для «цифровых кочевников», что якобы позволило бы ей жить и работать в Европе. Телеведущая отметила, что у неё действительно есть заграничная недвижимость, но жить она продолжает в Москве, где активно работает. У Ксении есть пятилетняя французская шенгенская виза, однако с ней работать в Испании официально нельзя.