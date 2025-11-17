Белстат сказал, что на одного белоруса производят 407 яиц и 341 кг картофеля. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
В стране на одного белоруса производится 928 кг молока, 913 кг зерна. Кроме того, на душу населения производится 341 кг картофеля, 407 яиц, 304 кило овощей. Вместе с тем на одного белоруса приходится 78 кило плодов и ягод, а также 147 кг скота и птицы (в убойном весе).
Ранее Белстат сказал, в какой сфере средняя зарплата выросла на 22%.
Тем временем белорусы вызывают скорую помощь 2,5 миллиона раз в год, а посещают поликлиники 100 миллионов раз.
Кроме того, министр связи прокомментировал введение административной ответственности для операторов связи за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси.