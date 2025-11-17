Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат сказал, что на одного белоруса производят 407 яиц и 341 кг картофеля

Белстат сказал, сколько молока, картофеля и яиц производят на одного белоруса.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, что на одного белоруса производят 407 яиц и 341 кг картофеля. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.

В стране на одного белоруса производится 928 кг молока, 913 кг зерна. Кроме того, на душу населения производится 341 кг картофеля, 407 яиц, 304 кило овощей. Вместе с тем на одного белоруса приходится 78 кило плодов и ягод, а также 147 кг скота и птицы (в убойном весе).

Ранее Белстат сказал, в какой сфере средняя зарплата выросла на 22%.

Тем временем белорусы вызывают скорую помощь 2,5 миллиона раз в год, а посещают поликлиники 100 миллионов раз.

Кроме того, министр связи прокомментировал введение административной ответственности для операторов связи за некачественные услуги и низкую скорость интернета в Беларуси.