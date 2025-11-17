В Омске открыли новый участковый пункт полиции на улице Бородина

Решение о строительстве пункта было принято по инициативе самих горожан, неоднократно обращавшихся с просьбой разместить участковый пункт в шаговой доступности от места жительства. Объект возведен полностью за счет городского бюджета, его стоимость составила 5,6 миллиона рублей. Интересно, что в штате сотрудников значатся также специалисты по делам несовершеннолетних, что позволит усилить профилактику правонарушений среди молодежи и наладить более тесное взаимодействие с семьями.