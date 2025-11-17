В Омске открыли новый участковый пункт полиции на улице Бородина

В Омске состоялось открытие нового участкового пункта полиции по адресу улица Бородина, 42. Торжественная церемония прошла в день двойного профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел и Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается сегодня, 17 ноября.
В мероприятии приняли участие мэр Омска Сергей Шелест, заместитель председателя Омского городского Совета Дмитрий Сахань и руководство регионального управления МВД.
Решение о строительстве пункта было принято по инициативе самих горожан, неоднократно обращавшихся с просьбой разместить участковый пункт в шаговой доступности от места жительства. Объект возведен полностью за счет городского бюджета, его стоимость составила 5,6 миллиона рублей. Интересно, что в штате сотрудников значатся также специалисты по делам несовершеннолетних, что позволит усилить профилактику правонарушений среди молодежи и наладить более тесное взаимодействие с семьями.
«Сегодняшнее событие — важный шаг навстречу комфортному проживанию наших граждан и обеспечению их безопасности», — подчеркнул Дмитрий Сахань, поздравив сотрудников полиции и жителей с открытием нового участка.
Новый участковый пункт будет обслуживать территорию площадью 7,3 квадратных километра, где расположены 115 многоквартирных и частных домов. Общая численность населения на участке — 11 126 человек, из них 2 067 несовершеннолетних.
