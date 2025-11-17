В Тюмени требуют уничтожить автобусные остановки

В Тюмени будет рассмотрено судебное дело, по итогам которого город может лишиться автобусных остановок: их демонтируют и уничтожат. ООО «Максимус» считает, что павильоны изготовлены на основе его проекта, а значит нарушены авторские права. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.