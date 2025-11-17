Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове провели конкурс «Лучший руководитель УЖКХ»

Победителем конкурса руководителей ЖКХ в Ростове стал Роман Панчихин.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону назвали победителя городского конкурса «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства» в номинации «Лучший руководитель УЖКХ». Им стал представитель Первомайского района Роман Панчихин, сообщили в администрации города.

В финале соревнования восемь руководителей жилищно-коммунальной сферы прошли сразу три испытания — от визитной карточки и теста по теории до практического задания в формате квиза. Конкурс проводится впервые и, по словам организаторов, дает возможность руководителям показать профессиональные навыки, знание законодательства и умение быстро принимать решения.

Роман Панчихин, получивший первое место, отметил, что успех — это заслуга всей его команды.

— Руководитель должен быть личным примером для сотрудников и объединять вокруг себя настоящих профессионалов, — сказал он.