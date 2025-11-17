В Ростове провели конкурс «Лучший руководитель УЖКХ»

В финале соревнования восемь руководителей жилищно-коммунальной сферы прошли сразу три испытания — от визитной карточки и теста по теории до практического задания в формате квиза. Конкурс проводится впервые и, по словам организаторов, дает возможность руководителям показать профессиональные навыки, знание законодательства и умение быстро принимать решения.