В Ростове провели конкурс «Лучший руководитель УЖКХ»

В Ростове-на-Дону назвали победителя городского конкурса «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства» в номинации «Лучший руководитель УЖКХ». Им стал представитель Первомайского района Роман Панчихин, сообщили в администрации города.
В финале соревнования восемь руководителей жилищно-коммунальной сферы прошли сразу три испытания — от визитной карточки и теста по теории до практического задания в формате квиза. Конкурс проводится впервые и, по словам организаторов, дает возможность руководителям показать профессиональные навыки, знание законодательства и умение быстро принимать решения.
Роман Панчихин, получивший первое место, отметил, что успех — это заслуга всей его команды.
— Руководитель должен быть личным примером для сотрудников и объединять вокруг себя настоящих профессионалов, — сказал он.