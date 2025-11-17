Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцы массово пожаловались на сбои в работе «Сбера». Скрин

В Екатеринбурге утром 17 ноября пользователи «Сбера» столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения банка. Сообщения о технических проблемах передали читатели URA.RU.

Пользователи не могли зайти в приложение банка.

В Екатеринбурге утром 17 ноября пользователи «Сбера» столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения банка. Сообщения о технических проблемах передали читатели URA.RU.

«“Сбербанк Онлайн” временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится при переходе в приложение. При этом оплата картой и снятие наличных доступны.

В пресс-службе Уральского филиала «Сбербанка» агентству пояснили, что на данный момент все сервисы банка работают в штатном режиме. «Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности», — подытожили там.