Дорожники Ленобласти показали ход работ по строительству новой развязки в Кудрово

Под Петербургом продолжаются работы по строительству новой транспортной развязки в Кудрово. В настоящий момент они вышли на новый этап. Кадры, сделанные на объекте до начала первых ноябрьских снегопадов, показали в комитете дорожного хозяйства Ленобласти.