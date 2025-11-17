«Вы отвратительная»: Трамп нахамил журналистке из-за неудобного вопроса

Ранее американский сенатор-демократ заявил, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя тоже. Кроме того, по данным вышеупомянутого Томаса Масси, в списках фигурируют ещё 20 знаменитостей, причастных к преступлениям. А ещё в одной из переписок скандального финансиста было найдено упоминание о компромате на президента США.