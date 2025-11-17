Красноярцы подали 909 заявок на отлов бездомных собак

В мэрии напомнили, что количество жалоб на безнадзорных животных в городе резко увеличилось с 27 ноября после трагедии в Берёзовском районе. Врио главы города Роман Одинцов поручил усилить контроль за работой подрядчиков и проводить рейды по местам, где замечены животные. Службы отлова продолжают работать в круглосуточном режиме. Они обязаны отлавливать животных, которые ранее не проходили процедуру стерилизации (без бирок на ушах), а также собак с бирками, которые проявляют немотивированную агрессию.