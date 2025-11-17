Возле драматического театра открыли памятник замечательным актерам

Возле Иркутского драмтеатра торжественно открыли памятник народным артистам Виталию Венгеру и Наталии Королевой. Открытие приурочили к 175-летию театра. В церемонии участвовали мэр Иркутска Руслан Болотов, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, представители областной власти и депутатского корпуса, почетные граждане города. На открытие пришли актеры, студенты Иркутского театрального училища, заинтересованные горожане.
Скульптурная композиция сделана по мотивам спектакля «Поминальная молитва», который впервые в Иркутске увидел свет 27 лет назад. Роли молочника Тевье и его жены Голды много лет исполняли Виталий Венгер и Наталия Королева.
Идея памятника принадлежит директору театра и супругу Наталии Королевой Анатолию Стрельцову. Автор памятника — иркутянка, член Союза художников России Анна Кочегина.
— Сегодня мы открываем памятник театральному дуэту, воспитавшему своим примером не одно поколение молодых актеров. С ними связана целая эпоха становления театрального искусства в Иркутске и в стране. Убежден, что традиции, заложенные нашими выдающимися земляками, будут продолжены, — отметил Руслан Болотов.