Офтальмологи вернули зрение омичу, внезапно ослепшему на один глаз

В Омске врачи Областной клинической офтальмологической больницы имени Выходцева спасли зрение мужчины, у которого внезапно пропало зрение на один глаз. Утром после пробуждения пациент обнаружил, что правый глаз практически перестал видеть. Не откладывая, он незамедлительно обратился в кабинет неотложной помощи к офтальмологу.