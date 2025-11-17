Офтальмологи вернули зрение омичу, внезапно ослепшему на один глаз

В Омске врачи Областной клинической офтальмологической больницы имени Выходцева спасли зрение мужчины, у которого внезапно пропало зрение на один глаз. Утром после пробуждения пациент обнаружил, что правый глаз практически перестал видеть. Не откладывая, он незамедлительно обратился в кабинет неотложной помощи к офтальмологу.
Уже через несколько минут специалисты поставили точный диагноз — окклюзия центральной артерии сетчатки (ЦАС). Это состояние, при котором главный сосуд, питающий сетчатку, резко перекрывается из-за спазма или тромба. Без притока крови и кислорода светочувствительные клетки глаза начинают погибать, и зрение стремительно ухудшается.
Пациента срочно госпитализировали в отделение микрохирургии, где его лечение под руководством опытного врача Павла Владимировича Порисенко началось в тот же день. Вместо операции был выбран консервативный подход — комплексная медикаментозная терапия, направленная на восстановление кровотока и защиту нервных клеток сетчатки.
Процесс требовал постоянного контроля: врачи ежедневно оценивали динамику и при необходимости корректировали схему лечения.
Фото: пресс-служба минздрава Омской области.
Сегодня пациент, Владимир, возвращается к полноценной жизни: он четко видит предметы, различает детали и не нуждается в посторонней помощи.
«Я искренне благодарен врачам за возвращенное зрение», — говорит Владимир.
Результат превзошел ожидания: если при поступлении острота зрения оценивалась как 0,001 (практически полная слепота), то к моменту выписки она восстановилась до 0,6.
Ранее мы писали, что омские врачи подтвердили и развеяли основные народные методы лечения простуды.