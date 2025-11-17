Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для одиночного отдыха в ноябре

Ялта и Севастополь вошли в рейтинг мест, куда россияне приезжают поздней осенью без родных и друзей.
«На первом месте Москва, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи», — аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ назвали самые популярные направления для одиночных бронирований в ноябре 2025 года.
Эксперты также отметили, что таких поездок, если сравнивать с прошлогодними показателями, стало на 13 процентов больше.
Город Ялта в этом списке занял шестое место, Севастополь замыкает список.
Топ-10 самых популярных направлений для одиночного отдыха в ноябре 2025 (средняя стоимость в рублях ночи):
Москва, 3123;
Санкт-Петербург, 2512;
Сочи, 2112;
Краснодар, 3076;
Казань, 2988;
Ялта, 2910;
Пятигорск, 2498;
Калининград, 2726;
Нижний Новгород, 3023;
Севастополь, 3298.