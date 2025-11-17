Ричмонд
Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для одиночного отдыха в ноябре

Крым привлекает к себе туристов в конце осени.

Источник: Комсомольская правда

Ялта и Севастополь вошли в рейтинг мест, куда россияне приезжают поздней осенью без родных и друзей.

«На первом месте Москва, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи», — аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ назвали самые популярные направления для одиночных бронирований в ноябре 2025 года.

Эксперты также отметили, что таких поездок, если сравнивать с прошлогодними показателями, стало на 13 процентов больше.

Город Ялта в этом списке занял шестое место, Севастополь замыкает список.

Топ-10 самых популярных направлений для одиночного отдыха в ноябре 2025 (средняя стоимость в рублях ночи):

Москва, 3123;

Санкт-Петербург, 2512;

Сочи, 2112;

Краснодар, 3076;

Казань, 2988;

Ялта, 2910;

Пятигорск, 2498;

Калининград, 2726;

Нижний Новгород, 3023;

Севастополь, 3298.