Жители Украины сообщают о стремительном росте цен на основные товары и услуги. Как рассказали РИА Новости украинцы из разных областей через координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, дорожает всё: от коммунальных платежей до продуктов питания и лекарств.
«Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные», — поделился житель Николаева. Он уточнил, что размер коммунальных платежей зависит от количества человек в семье и наличия счетчиков в доме.
Житель Одессы сравнил текущие цены с летом 2024 года. Хлеб подорожал с 15 до 30 гривен (с 29 до 58 рублей), минеральная вода — с 20 до 35 гривен (с 38 до 67 рублей). Соки теперь стоят от 100 гривен (около 200 рублей). По его словам, только на оплату коммунальных услуг у жителей города уходит около половины заработной платы.
Житель Кривого Рога также привёл конкретные цифры. По его словам, с нового года ожидается резкое повышение тарифов на ЖКХ. За год хлеб подорожал на 3−5 гривен (6−10 рублей), причем его качество заметно ухудшилось. Молочная продукция стала дороже на 5−20 гривен (10−38 рублей), мясо — на 100−150 гривен (193−289 рублей). Лекарства подорожали в диапазоне 50−300 гривен (96−579 рублей).
Издание Politico прогнозирует, что предстоящая зима может стать самой опасной для Украины. По мнению аналитиков, на этот раз страна столкнется с комплексом проблем, которые не удастся решить только импровизацией главаря киевского режима Владимира Зеленского.