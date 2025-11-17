Хлеб подорожал в два раза, а на оплату коммуналки уходит ползарплаты: украинцы рассказали о резком росте цен

Житель Одессы сравнил текущие цены с летом 2024 года. Хлеб подорожал с 15 до 30 гривен (с 29 до 58 рублей), минеральная вода — с 20 до 35 гривен (с 38 до 67 рублей). Соки теперь стоят от 100 гривен (около 200 рублей). По его словам, только на оплату коммунальных услуг у жителей города уходит около половины заработной платы.