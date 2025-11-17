Ричмонд
Жители Татарстана смогут получить бесплатную помощь юристов 20 ноября

Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению пройдет в Татарстане 20 ноября. Его организуют региональное отделение Ассоциации юристов России и партия «Единая Россия», сообщает татарстанское отделение Ассоциации.

Источник: ИА Татар-информ

Прием граждан запланирован в муниципальных районах и городах республики с 8:00 до 15:30. В Казани консультации будут доступны с 9:00 до 16:30, а в Региональной общественной приемной — с 9:00 до 15:00. Работа юристов предусмотрена в несколько смен.

Жители Казани смогут получить консультации как очно, так и по телефонам:

8−800−201−16−00; WhatsApp*: 8 (987) 205−00−63; (843) 238−10−00.

В районах Татарстана первичное правовое консультирование также будет доступно лично и по телефонам местных приемных, указанных в графике дежурства.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

