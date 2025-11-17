Жители Татарстана смогут получить бесплатную помощь юристов 20 ноября

Прием граждан запланирован в муниципальных районах и городах республики с 8:00 до 15:30. В Казани консультации будут доступны с 9:00 до 16:30, а в Региональной общественной приемной — с 9:00 до 15:00. Работа юристов предусмотрена в несколько смен.
Жители Казани смогут получить консультации как очно, так и по телефонам:
8−800−201−16−00; WhatsApp*:
В районах Татарстана первичное правовое консультирование также будет доступно лично и по телефонам местных приемных, указанных в графике дежурства.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.