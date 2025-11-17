Десятки взрывов прозвучали в пригороде Одессы

В пригороде Одессы, где расположены порт Измаила, а также украинские военные и промышленные объекты, в ночь с 16 на 17 декабря прогремели десятки взрывов.
Взрывы также прозвучали в населенных пунктах Изюм и Балаклея в Харьковской области, в Днепропетровской и Черниговской областях, передает Telegram-канал «Zvezdanews | “Звезда”.
14 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. В атаке использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты. В результате войска смогли поразить предприятия ВПК, объекты газоэнергетического комплекса и транспортной инфраструктуры украинской армии, а также военные аэродромы и места хранения дронов.
Ночью 14 ноября в Киеве и Киевской области произошли серии мощных взрывов из-за ударов российских войск. В частности, зафиксировали прилеты по объектам критической инфраструктуры в районах крупнейших киевских ТЭЦ (ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ) и Белоцерковской ТЭС.