Десятки взрывов прозвучали в пригороде Одессы

14 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. В атаке использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты. В результате войска смогли поразить предприятия ВПК, объекты газоэнергетического комплекса и транспортной инфраструктуры украинской армии, а также военные аэродромы и места хранения дронов.