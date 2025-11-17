Открыт похожий на конструктор способ синтеза молекул для лекарств

В ТГУ пояснили, что созданная технология позволяет легко варьировать структуру молекул. В фармацевтике это важно для поиска наиболее эффективной связки действующих веществ с биологическими «мишенями» в организме. Метод открывает путь к созданию более мощных и безопасных препаратов, чем ранее существовавшие аналоги. Ученые планируют применить методику при сборке соединений для противовоспалительных и противовирусных препаратов. В ТГУ уверены, что метод конструирования химического соединения может значительно ускорить и удешевить разработку новых лекарств для разных областей медицины. Результаты работы ученых вошли в сборник тезисов всероссийского конгресса по химии гетероциклических соединений.