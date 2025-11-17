СМИ: Игорь Николаев поднял ценник до пяти миллионов за выступление на корпоративе

Певец Игорь Николаев поднял ценник до пяти миллионов рублей за выступление на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, пару месяцев назад исполнитель хита «Выпьем за любовь» выступал за около 2,5 миллиона рублей. Сейчас артист готов дать 40-минутный концерт за пять миллионов, а за часовое выступление артиста придется заплатить 10 миллионов рублей.
В публикации отмечается, что, несмотря на высокий ценник, график артиста забит под завязку: в его расписании уже стоят по несколько корпоративов в день и сольные концерты по два часа.
Ранее стало известно, что журналистке Ксении Собчак пришлось заплатить 150 тысяч рублей за использование песни Игоря Николаева в интервью с музыкантом Slava Marlow. В видеоролике ее команда использовала фрагмент песни Аллы Пугачевой «Не обижай меня», написанной Николаевым. Однако разрешение на использование отрывка композиции команда Собчак не получала.
До этого Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку с названием «Выпьем за любовь». Он начал бороться с нарушителями своего товарного знака «Выпьем за любовь» еще зимой, подавая иски ко всем, кто использовал фразу на товарах.