СМИ: Игорь Николаев поднял ценник до пяти миллионов за выступление на корпоративе

До этого Николаев отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку с названием «Выпьем за любовь». Он начал бороться с нарушителями своего товарного знака «Выпьем за любовь» еще зимой, подавая иски ко всем, кто использовал фразу на товарах.