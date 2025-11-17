Правобережные очистные сооружения в Красноярске ждет экологическая реконструкция

Напомним, что у компании «КрасКом» уже наработан опыт строительства новых технологических объектов на примере комплекса механической очистки, который возводили в течение двух лет на стабильно работающих левобережных очистных сооружениях. На также работающих правобережных — была построена станция ультрафиолетового обеззараживания. Очищенную воду перед тем, как вернуть в Енисей, облучают ультрафиолетом, который полностью убивает патогенные микроорганизмы, а также делает дефекты в ДНК различных вирусов.