Правобережные очистные сооружения в Красноярске ждет экологическая реконструкция

В Красноярске на правобережных очистных сооружениях началась подготовка к строительству еще одной линии биологической очистки, на которой будут удалять из очищенной воды соединения азота и фосфора, подающие в стоки вместе с продуктами жизнедеятельности человека.
Для защиты реки Енисей и повышения надежности работы главного объекта городской системы водоотведения правобережья «КрасКом» постоянно модернизирует технологические процессы механической и биологической очистки канализационных стоков.
«Сегодня мы заказали проектировщикам разработку инженерного решения реконструкции этапа биологической очистки правобережных очистных сооружений, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Чтобы достичь требуемого природоохранным законодательством предельно допустимого содержания азота и фосфора, нам предстоит встроить в действующую технологию новую линию денитрификации по удалению этих веществ из очищенной воды. Работы будем выполнять без остановки процесса возвращения чистоты канализационным стокам».
Напомним, что у компании «КрасКом» уже наработан опыт строительства новых технологических объектов на примере комплекса механической очистки, который возводили в течение двух лет на стабильно работающих левобережных очистных сооружениях. На также работающих правобережных — была построена станция ультрафиолетового обеззараживания. Очищенную воду перед тем, как вернуть в Енисей, облучают ультрафиолетом, который полностью убивает патогенные микроорганизмы, а также делает дефекты в ДНК различных вирусов.
Правобережные очистные сооружения приняли первый сток ровно 55 лет назад — в ноябре 1970 года. До этого времени бытовые стоки сбрасывали в Енисей без всякой очистки.