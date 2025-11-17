Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правобережные очистные сооружения в Красноярске ждет экологическая реконструкция

Работы будут выполнять без остановки процесса возвращения чистоты канализационным стокам.

Источник: Краском

В Красноярске на правобережных очистных сооружениях началась подготовка к строительству еще одной линии биологической очистки, на которой будут удалять из очищенной воды соединения азота и фосфора, подающие в стоки вместе с продуктами жизнедеятельности человека.

Для защиты реки Енисей и повышения надежности работы главного объекта городской системы водоотведения правобережья «КрасКом» постоянно модернизирует технологические процессы механической и биологической очистки канализационных стоков.

«Сегодня мы заказали проектировщикам разработку инженерного решения реконструкции этапа биологической очистки правобережных очистных сооружений, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Чтобы достичь требуемого природоохранным законодательством предельно допустимого содержания азота и фосфора, нам предстоит встроить в действующую технологию новую линию денитрификации по удалению этих веществ из очищенной воды. Работы будем выполнять без остановки процесса возвращения чистоты канализационным стокам».

Напомним, что у компании «КрасКом» уже наработан опыт строительства новых технологических объектов на примере комплекса механической очистки, который возводили в течение двух лет на стабильно работающих левобережных очистных сооружениях. На также работающих правобережных — была построена станция ультрафиолетового обеззараживания. Очищенную воду перед тем, как вернуть в Енисей, облучают ультрафиолетом, который полностью убивает патогенные микроорганизмы, а также делает дефекты в ДНК различных вирусов.

Правобережные очистные сооружения приняли первый сток ровно 55 лет назад — в ноябре 1970 года. До этого времени бытовые стоки сбрасывали в Енисей без всякой очистки.