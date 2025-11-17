Ричмонд
Знак «Активное долголетие» учредили в Красноярском крае

В Красноярском крае учредили знак «Активное долголетие» для жителей старше 55 лет.

Источник: Reuters

Об этом рассказали в пресс-службе красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн.

Награду будут присуждать представителям старшего поколения, которые принимают активное участие в спортивной, творческой и общественной жизни региона.

Напомним, что в Красноярском крае в 2025 году начала действовать программа «Сибирское активное долголетие». Она стала продолжением работы, которая ведется в регионе уже много лет. Правильное отношение к здоровью, физическая активность и увлечения способствуют росту продолжительности жизни и делают ее насыщенной.

Подробнее об этой программе мы ранее рассказывали в нашем материале.