Главные новости к утру 17 ноября 2025 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военный и экономический ресурсы России недостаточны, чтобы сравниться с возможностями Евросоюза, поэтому Москва не решится на удар по Европе. Он уточнил, что Россия находится в «упадке», поэтому не в состоянии справиться с НАТО.