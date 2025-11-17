Главные новости к утру 17 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 ноября 2025.
Трамп поддержал введение санкций против стран — партнеров РФ
Американский президент Дональд Трамп поддерживает законопроект республиканцев из Конгресса США о введении санкций в отношении стран, ведущих торговые отношения с Россией. Политик сказал журналистам, что в перечень государств, которые подвергнутся жестким ограничениям, могут внести Иран.
Госсекретарь США заявил, что Мадуро руководит наркокартелями
Глава Госдепартамента США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем «Лос Солес». Об этом госсекретарь написал в соцсети X. Рубио добавил, что администрация президента вскоре признает картель иностранной террористической организацией.
СМИ рассказали о проблемах Зеленского перед визитом в Европу
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении перед поездкой во Францию и Испанию, где должен подписать соглашения о военной помощи. После скандала, в который попали представители его окружения, ему придется доказывать намерение бороться с коррупцией, написала The Guardian.
Орбан признал Россию недостаточно сильной для нападения на ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военный и экономический ресурсы России недостаточны, чтобы сравниться с возможностями Евросоюза, поэтому Москва не решится на удар по Европе. Он уточнил, что Россия находится в «упадке», поэтому не в состоянии справиться с НАТО.