В Красноярском крае ищут подрядчика для ремонта аэродрома Подкаменная Тунгуска

Работы должны завершить до декабря 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае объявили тендер на капительный ремонт аэродрома Подкаменная Тунгуска, который находится в центре поселка Бор. Судя по объявлению на сайте госзакупок, стартовая цена контракта — более 1,1 миллиарда рублей.

Подрядчику предстоит обновить взлетно-посадочную полосу, место стоянок воздушных судов, рулежные дорожки и перрон. Заявки на участия в торгах принимают до 25 ноября 2025 года, а все работы необходимо выполнить до 15 декабря 2027-го.

Ранее мы писали, что в конце декабря 2025 года начнутся прямые полеты из Красноярска в Шымкент — третий по численности город Казахстана.