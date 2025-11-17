В Красноярском крае ищут подрядчика для ремонта аэродрома Подкаменная Тунгуска

Подрядчику предстоит обновить взлетно-посадочную полосу, место стоянок воздушных судов, рулежные дорожки и перрон. Заявки на участия в торгах принимают до 25 ноября 2025 года, а все работы необходимо выполнить до 15 декабря 2027-го.