Мошенники под видом сотрудников УК собирают персональные данные россиян

Аферисты пишут от имени ТСЖ и просят прислать данные паспорта и СНИЛС.

Источник: Аргументы и факты

Аферисты в мессенджерах, представляясь сотрудниками управляющих компаний, просят россиян «подтвердить персональные данные». Об этом предупредили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так аферисты пытаются собрать достаточно сведений для получения доступа к информации о работе, кредитной истории или личному кабинету на портале Госуслуг.

«Мошенник пишет от имени УК/ТСЖ и просит прислать паспортные данные, СНИЛС, дату рождения или ссылку на профиль. После получения данных злоумышленники используют их для мошенничества и доступа к услугам и деньгам», — пояснили правоохранители.

В ведомстве напомнили россиянам, что нельзя присылать в мессенджерах паспортные данные, СНИЛС, логины и пароли, а также коды из СМС. В МВД также настоятельно рекомендовали гражданам не переходить по ссылкам и не открывать вложения от неизвестных лиц, а также регулярно проверять уведомления от банков и кредитную историю.

Ранее МВД предупредило о мошенниках, звонящих от имени городской администрации.