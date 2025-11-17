Мошенники под видом сотрудников УК собирают персональные данные россиян

В ведомстве напомнили россиянам, что нельзя присылать в мессенджерах паспортные данные, СНИЛС, логины и пароли, а также коды из СМС. В МВД также настоятельно рекомендовали гражданам не переходить по ссылкам и не открывать вложения от неизвестных лиц, а также регулярно проверять уведомления от банков и кредитную историю.