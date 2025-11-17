Цены на топливо выросли на 1 рубль на заправках Иркутска

Ранее агентство сообщало, что топливный кризис, обрушившийся на Россию, коснулся населенных пунктов Иркутской области. Бодайбинский район первым столкнулся с нехваткой бензина в регионе. Об ограничениях продажи топлива сообщалось в начале октября. Затем похожая ситуация образовалась в Киренском районе. Там сначала на один автомобиль отпускали не более 20 литров топлива, затем не более 30. На станциях образовывались километровые очереди из автомобилистов. 22 октября мэр Киренского района рассказал корр. агентства, что цены на бензин «взлетели» очень высоко — АИ-92 продают по 95 рублей за литр, а АИ-95 — по 100 рублей за литр. Такая стоимость понизила ажиотаж среди автолюбителей, и очереди перестали скапливаться.