Цены на топливо выросли на 1 рубль на заправках Иркутска

IrkutskMedia, 17 ноября. В Иркутске снова подорожало топливо на некоторых заправках города по сравнению с прошлой неделей. Увеличение цен на нефтепродукты составило от 20 копеек до 1 рубля по сравнению со стоимостью, которая была установлена 14 ноября.
Так, на станциях «Роснефти» дизель подорожал на 1 рубль и стоит теперь 79,9 рубля. На заправках «БРК» и «Омни» это топливо также стало дороже на 1 рубль и стоит теперь 80,9 рубля и 80,85 рубля соответственно. На станциях «КрайсНефти» стоимость этого горючего не изменилась по сравнению с прошлой неделей: летний дизель стоит 77,9 рубля, а зимний — 82,1 рубля.
Популярные марки бензина также продолжают дорожать. На заправках «Роснефти» АИ-92 подорожал на 20 копеек и теперь его цена составляет 61,23 рубля. На станциях «БРК» и «КрайсНефти» цена этого бензина по сравнению с прошлой неделей не изменилась и остаётся 66,98 рубля. На станциях «Омни» цена за литр АИ-92 равняется 69,9 рубля.
На 20 копеек подорожал литр АИ-95 на АЗС «Роснефти» и стоит теперь 64,7 рубля. А на станциях АЗС «БРК» и «КрайсНефть» стоимость этого бензина по сравнению с прошлой неделей осталась прежней и равняется 71,6 рубля. У «Омни» стоимость АИ-95 составляет 75,5 рубля за литр.
АИ-100 на всех заправках города не изменились по сравнению с прошлой неделей. На станциях «Роснефти» и «БРК» этот бензин стоит 87,6 рубля. У «Омни» цена за литр АИ-100 составляет 93,1 рубля.
Цена за литр АИ-98 на АЗС «КрайсНефти» осталась 92,6 рубля.
Ранее агентство сообщало, что топливный кризис, обрушившийся на Россию, коснулся населенных пунктов Иркутской области. Бодайбинский район первым столкнулся с нехваткой бензина в регионе. Об ограничениях продажи топлива сообщалось в начале октября. Затем похожая ситуация образовалась в Киренском районе. Там сначала на один автомобиль отпускали не более 20 литров топлива, затем не более 30. На станциях образовывались километровые очереди из автомобилистов. 22 октября мэр Киренского района рассказал корр. агентства, что цены на бензин «взлетели» очень высоко — АИ-92 продают по 95 рублей за литр, а АИ-95 — по 100 рублей за литр. Такая стоимость понизила ажиотаж среди автолюбителей, и очереди перестали скапливаться.
Напомним, что с 21 октября сеть АЗС «БРК» ограничила продажу бензина — не более 20 литров в одни руки на всех автозаправках сети в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Кроме того, по состоянию на 29 октября уже месяц нет бензина в части территории Черемховского района — топливо всех марок, за исключением дизеля, невозможно приобрести на АЗС вблизи села Голуметь и других небольших населенных пунктов.
Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев в конце октября заявил, что ограничения на продажу бензина на АЗС в Бодайбинском районе ввели из-за возросшего спроса на топливо, который возник на фоне сообщений в СМИ. Глава муниципалитета отметил, что меры были призваны исключить массовую скупку топлива и образование необоснованных запасов.
Ранее в правительстве РФ заявили, что на фоне проблем топливного рынка планируют начать закупать нефтепродукты из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, в связи с резким ростом цен на бензин депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю (с 30 сентября по 6 октября) цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».