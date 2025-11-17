В России появился тренд на «микропенсии»: в чем его суть

Среди российской молодежи наблюдается рост популярности такого явления, как микропенсии. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала HR-директор Екатерина Зеленкова.
По словам рекрутингового эксперта, «микропенсии» представляют собой новый формат отдыха, когда человек специально долгое время не устраивается на новую работу, уволившись со старой. За это время люди восстанавливают силы, занимаются хобби или путешествуют.
«Это своего рода мини-пенсия посреди жизни, возможность выдохнуть и заняться тем, на что обычно не хватает времени», — объяснила Зеленкова, добавив, что молодые работники не намерены ждать до старости, чтобы жить для себя.
Поколение Z (люди, родившиеся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) стремится не копить стаж, а хочет «сохранять баланс и ментальное здоровье». Такие перерывы вызывают вопросы у работодателей, но, в целом, воспринимаются нормально.
