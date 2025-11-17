Верховный суд Беларуси сделал заявление об ответственности за распитие алкоголя в общественном месте

Но если белорус, который впервые совершил подобное правонарушение, признал себя виновным и в течение года не привлекался к административной ответственности и не освобождался от ответственности за такое же нарушение, выразил согласие на освобождение от административной ответственности, то его обязаны освободить от ответственности с вынесением предупреждения.