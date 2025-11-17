Верховный суд Беларуси сделал заявление об ответственности за распитие алкоголя в общественном месте

Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Верховного суда.
В пресс-службе отметили, что одним из наиболее распространенных проступков является распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте или же появление в общественном месте в нетрезвом виде. В Верховном суде напоминают: за подобное правонарушение предусматривается штраф до восьми базовых величин, или до 336 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Но если белорус, который впервые совершил подобное правонарушение, признал себя виновным и в течение года не привлекался к административной ответственности и не освобождался от ответственности за такое же нарушение, выразил согласие на освобождение от административной ответственности, то его обязаны освободить от ответственности с вынесением предупреждения.