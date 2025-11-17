В Шахтах водителям напомнили о правилах и попросили беречь детские жизни

В Шахтах полицейские вместе с юными инспекторами движения провели профилактическую акцию «Водитель, пропусти пешехода!» и «Безопасный пассажир!» в рамках областного проекта «Осень. Дети. Безопасность». Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
На пешеходных переходах дети и инспекторы общались с водителями и пешеходами, призывали быть внимательными на дороге, соблюдать правила движения и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.
— Мы просим водителей помнить, что на дороге их внимание и осторожность могут сохранить жизнь ребенку, — отметили участники акции.
Водители пообещали юным инспекторам всегда пропускать пешеходов и строго соблюдать ПДД. Всем участникам вручили памятки с пожеланиями безопасных дорог.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.