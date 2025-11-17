Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах водителям напомнили о правилах и попросили беречь детские жизни

В Шахтах юные инспекторы движения напомнили правила водителям.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах полицейские вместе с юными инспекторами движения провели профилактическую акцию «Водитель, пропусти пешехода!» и «Безопасный пассажир!» в рамках областного проекта «Осень. Дети. Безопасность». Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

На пешеходных переходах дети и инспекторы общались с водителями и пешеходами, призывали быть внимательными на дороге, соблюдать правила движения и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

— Мы просим водителей помнить, что на дороге их внимание и осторожность могут сохранить жизнь ребенку, — отметили участники акции.

Водители пообещали юным инспекторам всегда пропускать пешеходов и строго соблюдать ПДД. Всем участникам вручили памятки с пожеланиями безопасных дорог.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.