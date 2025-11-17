Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 17 ноября 2025:

1 В Молдове разгорелся скандал, дошло дело до петиций: Рестораторы подсовывают вместо плацинд «пальмовое» недоразумение.

2 Бабушек с пенсией 2000 леев, которые в борьбе за кусок хлеба продают на блошином рынке Кишинева старые вещи из дома, назвали «мафией»: Что не так с адептами ПАС, и почему в тотальной молдавской нищете опять обвинили Россию.

3 За две недели до зимы в Молдове +15 градусов: Как долго ноябрь будет радовать нас теплом — прогноз синоптиков.

4 Верхи врут и воруют, низы устали: Почему жители Молдовы отказались от борьбы за собственные взгляды, права и интересы.

5 Погиб в борьбе за выживание: В Кишиневе на блошином рынке мужчина умер от сердечного приступа.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Обещали завалить всю Европу молдавскими помидорами: А сегодня власть дала заднюю — зачем выращивать свое, если в ЕС все есть, убеждают, что заморские овощи-фрукты вкуснее наших, отечественных.

Депутат от правящей ПАС Александр Трубка заявил, что молдавские помидоры или мясо вкуснее европейских — это миф (далее…).

Парламентское большинство имени Игоря Гросу из ликвидации Русского дома в Кишиневе сделало шоу: Неужели депутатам от оппозиции не было противно находиться в одном зале с теми, от кого исходило моральное зловоние.

Когда ничего нельзя решить голосованием — потому что голосов элементарно не хватает — есть немало способов проявить свою позицию несогласия (далее…).

Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее.

Путешественников призывают перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и идентификационные элементы (далее…).