Самарцам напомнили о штрафах за вырубку елей

По данным министерства природных ресурсов и экологии, за незаконную вырубку деревьев предусмотрена административная ответственность. За одно дерево физическое лицо заплатит штраф от 3000 рублей, должностное лицо — от 20 тысяч рублей, юридическое — от 200 тысяч рублей.