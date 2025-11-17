Ричмонд
Самарцам напомнили о штрафах за вырубку елей

В Самарской области предусмотрены штрафы за незаконную вырубку хвойный деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в преддверии наступления новогодних праздников будут проходить направленные операции. Сотрудники профильного министерства напомнили о штрафах за вырубку хвойных деревьев.

По данным министерства природных ресурсов и экологии, за незаконную вырубку деревьев предусмотрена административная ответственность. За одно дерево физическое лицо заплатит штраф от 3000 рублей, должностное лицо — от 20 тысяч рублей, юридическое — от 200 тысяч рублей.

Кроме того, за повторное нарушение или масштабную вырубку возможна уголовная ответственность, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Сумма штрафа может достигать несколько миллионов рублей.