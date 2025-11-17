17 ноября отмечается Международный день белки. Этот неофициальный экологический праздник, известный также как День защиты белок, проходит в разные дни в разных странах, но в России его празднуют именно в середине ноября. В это время начинается самый трудный период для этих зверьков, ведь резко холодает, и им становится меньше пищи. В мире существует около 285 видов белок, включая лесных, сусликов и бурундуков. Наиболее распространены лесные белки, обитающие практически повсеместно в лесах России. Белки питаются орехами, семенами, грибами, ягодами и даже насекомыми. Они запасают пищу на зиму, закапывая её в землю или прячась в дуплах деревьев. Белки живут одиночно, однако иногда собираются группами для защиты территории или совместного проживания зимой. Белки обладают хорошей памятью и способны запоминать места, где спрятали свою еду. Это помогает им выживать в суровых условиях русской зимы. Средняя продолжительность жизни белки составляет около 6 лет, хотя некоторые особи могут дожить до 10 лет. Почему же этих зверьков называют «белками», хотя большинство из них вовсе не белоснежные, а рыжеватые? Раньше их называли веверицами или векшами. Современное название связано с монетой «бела», которая использовалась в прошлом как разменная единица. Шкурки белок часто становились своего рода валютой — так называемыми «шкурными» деньгами. Несмотря на небольшой размер, мех белок всегда ценился очень высоко. К счастью, времена шкурной торговли давно остались в прошлом, и сегодня белки могут беспрепятственно жить свободной жизнью в лесах и парках. Подборка кадров очаровательных пушистиков — в нашем фоторепортаже.