Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущая Елена Старостина показала идеальную фигуру в 61 год

Многие помнят ведущую Елену Старостину по передаче «Принцип домино», которую она вела много лет назад с Еленой Хангой. Программу давно закрыли, но Старостина на месте не сидит: она увлеклась танцами на пилоне (шесте). Это вполне приличное занятие, которое давно стало видом спорта. Результатом таких увлечений стала прекрасная физическая форма. В свои 61 Елена выглядит прекрасно. Теперь, по ее словам, мечтает ещё стать бабушкой. Смотрите появление Елены на светской кинопремьере.

Многие помнят ведущую Елену Старостину по передаче «Принцип домино», которую она вела много лет назад с Еленой Хангой. Программу давно закрыли, но Старостина на месте не сидит: она увлеклась танцами на пилоне (шесте). Это вполне приличное занятие, которое давно стало видом спорта. Результатом таких увлечений стала прекрасная физическая форма. В свои 61 Елена выглядит прекрасно. Теперь, по ее словам, мечтает ещё стать бабушкой. Смотрите появление Елены на светской кинопремьере.