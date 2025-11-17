Телеведущая Елена Старостина показала идеальную фигуру в 61 год

Многие помнят ведущую Елену Старостину по передаче «Принцип домино», которую она вела много лет назад с Еленой Хангой. Программу давно закрыли, но Старостина на месте не сидит: она увлеклась танцами на пилоне (шесте). Это вполне приличное занятие, которое давно стало видом спорта. Результатом таких увлечений стала прекрасная физическая форма. В свои 61 Елена выглядит прекрасно. Теперь, по ее словам, мечтает ещё стать бабушкой. Смотрите появление Елены на светской кинопремьере.