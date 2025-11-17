В МВД рассказали, как удалить информацию о себе из интернета

Ранее сообщалось, что многие пользователи маркетплейсов, игнорируя условия соглашений, делятся данными для входа в свои аккаунты с близкими, чтобы оформить заказы или получить скидки. Однако специалисты предупреждают, что это может привести к блокировке аккаунта и юридическим последствиям.