В МВД рассказали, как удалить информацию о себе из интернета

Полностью стереть цифровой след невозможно, однако существуют способы значительно уменьшить его.

Источник: freepik.com

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщило,, что россияне могут снизить количество информации о себе в интернете. Полностью удалить цифровой след невозможно, но есть способы минимизировать ущерб.

Чтобы начать, пользователям стоит найти информацию о себе, набрав в поисковике своё имя, e-mail или никнеймы. Также можно использовать инструменты для проверки ников Namechk, или Web Cleaner, которые ищут информацию по нескольким поисковикам сразу.

Важно удалить все ненужные или заброшенные профили. Необходимо также отозвать доступы у старых приложений через аккаунты Google, Apple или Facebook в разделе «Безопасность».

Если в поисковиках появляются ссылки на ложную или компрометирующую информацию, можно воспользоваться «правом на забвение» и подать заявку в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru, чтобы удалить эти ссылки из результатов поиска.

Если информация размещена на конкретном сайте, можно найти владельца через who.is и запросить удаление данных. Также рекомендуется обратиться в archive.org для удаления снимков страниц с вашей информацией.

Дополнительно стоит включить мониторинг утечек данных, настроить приватность в социальных сетях и операционных системах, а также удалить все письма, содержащие пароли или коды. Отписка от рассылок и регулярная очистка истории браузера также помогут снизить цифровой след.

Ранее сообщалось, что многие пользователи маркетплейсов, игнорируя условия соглашений, делятся данными для входа в свои аккаунты с близкими, чтобы оформить заказы или получить скидки. Однако специалисты предупреждают, что это может привести к блокировке аккаунта и юридическим последствиям.