В МВД рассказали, как удалить информацию о себе из интернета

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщило,, что россияне могут снизить количество информации о себе в интернете. Полностью удалить цифровой след невозможно, но есть способы минимизировать ущерб.
Чтобы начать, пользователям стоит найти информацию о себе, набрав в поисковике своё имя, e-mail или никнеймы. Также можно использовать инструменты для проверки ников Namechk, или Web Cleaner, которые ищут информацию по нескольким поисковикам сразу.
Если в поисковиках появляются ссылки на ложную или компрометирующую информацию, можно воспользоваться «правом на забвение» и подать заявку в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru, чтобы удалить эти ссылки из результатов поиска.
Если информация размещена на конкретном сайте, можно найти владельца через who.is и запросить удаление данных. Также рекомендуется обратиться в archive.org для удаления снимков страниц с вашей информацией.
Дополнительно стоит включить мониторинг утечек данных, настроить приватность в социальных сетях и операционных системах, а также удалить все письма, содержащие пароли или коды. Отписка от рассылок и регулярная очистка истории браузера также помогут снизить цифровой след.
