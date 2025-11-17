Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максимум с момента окончания холодной войны: за 10 лет расходы Европы на оборону выросли на 83%

Военные расходы мира растут быстрее, чем когда-либо со времен холодной войны.

Источник: Комсомольская правда

Мировые военные расходы демонстрируют беспрецедентный рост с момента окончания холодной войны. Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2024 году глобальные затраты на оборону увеличились на 9,4%, достигнув рекордного уровня. Об этом пишет Politico.

Особенно значительно выросли бюджеты ключевых игроков. Китай, занимающий второе место после США по объёму военных расходов, увеличил их на 7% в период с 2023 по 2024 год. Россия же нарастила оборонные ассигнования на впечатляющие 38%.

Европейские страны, опасаясь возможного выхода США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на выборах, в июне согласовали новую цель — достичь уровня расходов в 5% ВВП на оборону и безопасность к 2035 году.

Но наращивание военных бюджетов в Европе началось ещё до возвращения Трампа в Белый дом. По данным SIPRI, в 2024 году военные расходы в Европе выросли на 17%, достигнув 693 миллиардов долларов. С 2015 года оборонные бюджеты европейских стран увеличились на 83%.

Прежде лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отмечал, что Европейский союз предпринимает шаги по централизации полномочий в сфере обороны. Политик заявил, что ЕС более не скрывает своих намерений получить контроль над оборонными проектами европейских стран.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше