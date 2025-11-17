Максимум с момента окончания холодной войны: за 10 лет расходы Европы на оборону выросли на 83%

Но наращивание военных бюджетов в Европе началось ещё до возвращения Трампа в Белый дом. По данным SIPRI, в 2024 году военные расходы в Европе выросли на 17%, достигнув 693 миллиардов долларов. С 2015 года оборонные бюджеты европейских стран увеличились на 83%.