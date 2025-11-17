Завершаются работы по обустройству катка на набережной в «Коломенском»

«В этом сезоне на набережной музея-заповедника “Коломенское” заработает первый и один из самых длинных линейных катков, который заливаем вдоль набережной Москвы-реки. Он будет организован на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Протяженность катка составит 1,7 км, площадь — почти 13,5 тыс. кв. м», — сказал Бирюков.