Завершаются работы по обустройству катка на набережной в «Коломенском»

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по обустройству катка на новой набережной музея-заповедника «Коломенское» на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Freepik

«В этом сезоне на набережной музея-заповедника “Коломенское” заработает первый и один из самых длинных линейных катков, который заливаем вдоль набережной Москвы-реки. Он будет организован на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Протяженность катка составит 1,7 км, площадь — почти 13,5 тыс. кв. м», — сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что при благоустройстве набережной были заложены инженерные коммуникации и установлены 10 холодильных установок для обеспечения работы нового объекта.

«В настоящее время подготовлено основание для устройства катка, как только поверхность полностью промерзнет, зальем воду. Лед будет намораживаться слоями. Над ледовым покрытием монтируем “звездное небо” — гирлянду из более 14 млн лампочек, для этого установим около 400 шестиметровых опор. В борту катка устанавливаем светильники для подсветки самого льда», — добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что новый каток сможет единовременно вместить свыше 2,5 тыс. человек, проход на него будет организован через 12 турникетных групп.