Вице-премьер Шулейко сказал о новых цифрах падежа скота в Беларуси

Вице-премьер Шулейко назвал новые цифры падежа скота в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал о новых цифрах падежа скота в Беларуси.

— Ситуация в животноводстве в целом неплохая, но ряд регионов требует уже других подходов, потому что упала технологическая дисциплина, — уточнил вице-премьер.

Шулейко обратил внимание, что в указанном направлении проводится работа и уже удалось снизить падеж на 12%. Он заметил: подобное произошло не за один день. Шулейко пояснил, что состояние скота, заготовка кормов и вся система ветеринарной службы требуют других подходов.

По его словам, сегодня усиливаются районные ветеринарные станции — им необходимо привлечь нужное число врачей и доукомплектовать штат. Вице-премьер подчеркнул, что финансово они были простимулированы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».

Тем временем вице-премьер Юрий Шулейко сказал, в какой области Беларуси самый большой падеж скота.

А еще Шулейко сказал, что будет с огурцами и помидорами в Беларуси.

