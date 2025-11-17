Вице-премьер Шулейко сказал о новых цифрах падежа скота в Беларуси

Шулейко обратил внимание, что в указанном направлении проводится работа и уже удалось снизить падеж на 12%. Он заметил: подобное произошло не за один день. Шулейко пояснил, что состояние скота, заготовка кормов и вся система ветеринарной службы требуют других подходов.