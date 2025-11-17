Ги Буше: «В игре с “Торпедо” “Авангард” ничего не менял и не переключал»

В воскресенье, 16 ноября, «Авангард» в чемпионате КХЛ выиграл у «Торпедо» на его льду 6:2. Встречу по ее окончании оценил главный тренер нашей команды Ги Буше.
Он пояснил, что 0:2 после первого периода не стали показателем системной ошибки в игре «ястребов». Так что принципиально они далее не меняли ничего, не было никакого «тумблера» переключения на другие схемы.
«Мы знали, что у “Торпедо” длинная серия побед. Очень сложная структура игры у “Торпедо”. Мы догадывались, что сегодня будет сложно. 10 минут играли хорошо, а потом допустили нелепую ошибку и остановились, подумав, что был свисток арбитра, но его не было. Однако с первых минут знали, что мы лучшая команда.
После первого периода перезагрузились ментально, ничего не меняли в игре, просто вернулись к своим задачам", — высказался тренер.
Отдельно наставник отметил факт про четырех игроков, которые вернулись в состав в этом матче. С августа у «Авангарда» отсутствовало ядро команды. Наконец же здесь омичи сыграли полным составом.
«Ждем еще одного игрока — и тогда вся команда, которая заслуживает, будет представлена на льду», — подчеркнул Буше.
Был также вопрос тренеру о том, какова сейчас роль в команде Наиля Якупова. По его словам, травма игрока в начале сезона стала для «ястребов» большой проблемой, почти бедствием. Его возвращение трудно переоценить.
«Это не просто один игрок. Кто не погружен в дела команды, тот этого не понимает. Когда ты упускаешь из обоймы кого-то подобного, это тяжело. Якупов у нас играет и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Потеря такого рода вызывает эффект домино, это почти ломает игру всей команды. Становятся слабее все линии. А у нас выбыло сразу несколько игроков, это очень тяжело. С таким выпадением тренерам очень трудно делать вынужденные перестановки, чтобы они тоже приносили результат. Поэтому очень важно, что Якупов сегодня вернулся, это нас усилило. И я считаю, что такие игроки помогают нам всегда, и мы надеемся, что и Василий Пономарев тоже вскоре вернется в состав», — сообщил специалист.
Далее «Авангард» 18 ноября сыграет с «Ладой» также на ее льду.