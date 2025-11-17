Ги Буше: «В игре с “Торпедо” “Авангард” ничего не менял и не переключал»

«Это не просто один игрок. Кто не погружен в дела команды, тот этого не понимает. Когда ты упускаешь из обоймы кого-то подобного, это тяжело. Якупов у нас играет и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Потеря такого рода вызывает эффект домино, это почти ломает игру всей команды. Становятся слабее все линии. А у нас выбыло сразу несколько игроков, это очень тяжело. С таким выпадением тренерам очень трудно делать вынужденные перестановки, чтобы они тоже приносили результат. Поэтому очень важно, что Якупов сегодня вернулся, это нас усилило. И я считаю, что такие игроки помогают нам всегда, и мы надеемся, что и Василий Пономарев тоже вскоре вернется в состав», — сообщил специалист.