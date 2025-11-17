В Томске создали эмулятор квантового компьютера

По прогнозу экспертов, к 2030 году отрасли квантовых коммуникаций потребуется около 8,5 тыс. специалистов, спрос на специалистов в области квантовых вычислений будет в несколько раз выше. «В России лидерами в этой области являются специально созданные структуры РЖД и Росатома. Их аналитики говорят о том, что в нашу жизнь эти технологии войдут в горизонте пяти лет. К этому времени в стране должны быть специалисты в области квантовой инженерии», — добавил Коротаев. Поэтому на РФФ ТГУ введены специализированные модули в две программы — «Приборы и устройства нанофотоники» и «Цифровые технологии фотоники и радиофизики».