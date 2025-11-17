Работающие и неработающие пенсионеры почти сравнялись в размере пенсий: в чем причина

За девять месяцев 2025 года средние размеры страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров и выплаты для граждан, продолжающих работать, почти сравнялись. Размер первой, в среднем, составляет 25,9 тысячи рублей, второй — 22,4 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Соцфонда России сообщает сайт «Известия».