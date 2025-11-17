Работающие и неработающие пенсионеры почти сравнялись в размере пенсий: в чем причина

За девять месяцев 2025 года средние размеры страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров и выплаты для граждан, продолжающих работать, почти сравнялись. Размер первой, в среднем, составляет 25,9 тысячи рублей, второй — 22,4 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Соцфонда России сообщает сайт «Известия».
Издание отмечает, что в последний раз такую минимальную разницу специалисты фиксировали в 2021 году. По словам Валерия Тумина, члена экспертного совета при думском комитете по экономической политике, разрыв сократился из-за возобновления индексаций для работающих пенсионеров. В этом году размер индексации составил 9,5%.
Вместе с тем, добавляет профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова, динамика пенсионных выплат изменилась еще и потому, что поменялась возрастная структура. Изменение пенсионного возраста позволяет копить больше пенсионных баллов, что потом и сказывается на размере пенсионных выплат.
Стоит отметить, что приведенные выше показатели — усредненные. Конкретные пенсии россиян все же зависят от множества других факторов: количество баллов, стаж и прочее.
Ранее в Госдуме сообщили, что в 2025 году пенсия россиянина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей благодаря федеральной социальной доплате.
Также пенсионерам напомнили, что они могут лишиться части полагающихся им выплат, если вовремя не оформят заявки на них.