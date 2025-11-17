Ричмонд
На севере Москвы отремонтировали 90 домов в неоклассическом стиле

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Порядка 90 домов в неоклассическом стиле капитально отремонтировали на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Здания в стиле неоклассицизма стали визитными карточками Северного административного округа. Их отличает монументальность и строгие формы. Фасады украшены барельефами, лепниной, колоннами и сложными венчающими карнизами. За последние годы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт в 90 жилых домах в САО, построенных в неоклассическом стиле», — говорится в сообщении.