На севере Москвы отремонтировали 90 домов в неоклассическом стиле

«Здания в стиле неоклассицизма стали визитными карточками Северного административного округа. Их отличает монументальность и строгие формы. Фасады украшены барельефами, лепниной, колоннами и сложными венчающими карнизами. За последние годы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт в 90 жилых домах в САО, построенных в неоклассическом стиле», — говорится в сообщении.