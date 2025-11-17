Собянин рассказал о реализации проектов улучшения дорожного движения в ЗАО

«С начала этого года на западе столицы реализовано 57 важных для местных жителей и автомобилистов проектов. Многие из этих проектов были инициированы непосредственно москвичами», — написал Собянин.
Так, по просьбам жителей района Очаково-Матвеевское обустроен новый пешеходный переход на ул. Малая Очаковская, рядом с д. 4, стр. 1. В результате был создан еще один удобный и безопасный маршрут до станции метро «Озерная», а также до жилой застройки, детского сада и спортивной площадки.
Также дополнительный пешеходный переход появился в Фили-Давыдково на ул. Давыдковская вблизи д. 7. Теперь семьям с детьми удобнее добираться до корпусов № 1 и 4 школы № 1248. Ближе стали остановки автобусов и Давыдковский сад.
«В Можайском районе на ул. Красных Зорь, напротив д. 59Б, новый островок облегчил путь к автобусным остановкам. Очень кстати пришелся он и на ул. Шолохова, рядом с д. 30, что в Ново-Переделкино. Теперь горожане с детьми могут безопасно пересекать проезжую часть, добираться до школы № 1238 и автобусных остановок», — отметил мэр.
Помимо этого, серия проектов была связана с изменением скоростного режима, чтобы успокоить автомобильный трафик вблизи социальных объектов. В Кунцево на ул. Оршанская от ул. Академика Павлова до Проектируемого проезда № 2185 максимально разрешенную скорость снизили в два раза — с 60 до 30 км/ч. Здесь расположены новый корпус Московского авиационного института, факультет экономики управления Московского гуманитарно-экономического университета, дипломатическая кадетская школа Первого Московского кадетского корпуса, школа № 1293, а также остановки городского транспорта. Весьма оживленное движение пешеходов должно быть безопасным, поэтому ограничение скорости авто оказалось очень кстати.
Также изменили скорость движения на ул. Маршала Сергеева и ул. Олеко Дундича от ул. Минская до Барклая, где находятся крупные образовательные и культурные объекты, включая фольклорный центр «Москва».
Кроме того, в 2025 году в Западном округе появились две новые выделенные полосы, по которым организовано движение 11 маршрутов городского транспорта. Также на 12 участках дорог за счет переразметки были добавлены новые полосы для машин.
Кроме того, добавили «вафельную» разметку на трех сложных перекрестках с плотным движением машин. Это — пересечения Боровского шоссе и ул. Богданова, ул. Лобачевского и ул. Большая Очаковская, Боровского шоссе и ул. Производственная. Таким способом дорожные кураторы решают главную проблему загруженных перекрестков — образование «блокировки». Сегодня в Москве действует более 400 перекрестков с «вафельной» разметкой. Благодаря этому движение становится на 15−20% быстрее.