Собянин рассказал о реализации проектов улучшения дорожного движения в ЗАО

Помимо этого, серия проектов была связана с изменением скоростного режима, чтобы успокоить автомобильный трафик вблизи социальных объектов. В Кунцево на ул. Оршанская от ул. Академика Павлова до Проектируемого проезда № 2185 максимально разрешенную скорость снизили в два раза — с 60 до 30 км/ч. Здесь расположены новый корпус Московского авиационного института, факультет экономики управления Московского гуманитарно-экономического университета, дипломатическая кадетская школа Первого Московского кадетского корпуса, школа № 1293, а также остановки городского транспорта. Весьма оживленное движение пешеходов должно быть безопасным, поэтому ограничение скорости авто оказалось очень кстати.