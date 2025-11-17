В Челябинской области участник СВО на свои деньги отсыпал дорогу

Житель поселка Петровский добивается ремонта дороги на улице Славянской. Весной и осенью проезд размывает, зимой его плохо чистят, автомобилистам приходится пробираться по грязи и ухабам.
Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», участник СВО потратил 120 тыс. рублей, чтобы отсыпать дорогу, а потом обратился в местную администрацию с просьбой провести капремонт. Но в администрации ему сообщили, что на асфальтирование дороги в бюджете не хватает денег. Проезд лишь периодически выравнивают грейдером.
Активисты ОНФ пожаловались на ситуацию в прокуратуру. На администрацию Красноармейского района надеются повлиять, чтобы дорогу все-таки включили в план капремонта.