В Челябинской области участник СВО на свои деньги отсыпал дорогу

Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», участник СВО потратил 120 тыс. рублей, чтобы отсыпать дорогу, а потом обратился в местную администрацию с просьбой провести капремонт. Но в администрации ему сообщили, что на асфальтирование дороги в бюджете не хватает денег. Проезд лишь периодически выравнивают грейдером.