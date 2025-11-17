Ричмонд
Умерла Элизабет Франц, актриса из сериалов «Анатомия страсти» и «Родина»

Актриса из сериалов «Анатомия страсти» и «Родина» Элизабет Франц умерла в возрасте 84 лет.

Умерла Элизабет Франц — американская актриса, лауреат премии «Тони», известная российским зрителям по сериалам «Анатомия страсти» и «Родина». Как сообщил The New York Times её муж Кристофер Пелхэм, актриса умерла 4 ноября у себя дома в Вудбери (штат Коннектикут).

Франц скончалась в возрасте 84 лет. По словам супруга, причиной смерти стали онкологическое заболевание и тяжёлая реакция на лекарственные препараты, которые она принимала.

Франц оставила богатое творческое наследие, много работая в театре. Она участвовала в бродвейских и внебродвейских постановках, включая «Похороненное дитя», «Сестра Мэри Игнатиус объясняет вам все это», «Затерянные в Йонкерсе» и «Вид на мост».

Вершиной её театральной карьеры стала роль Линды, жены Вилли Ломана в исполнении Брайана Деннехи, в юбилейной постановке пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжёра». За эту работу в 1999 году актриса получила премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России и одного из ключевых артистов Театра Вахтангова Владимира Симонова. Причиной смерти стала артериальная гипертензия.