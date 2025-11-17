Ричмонд
Десятки людей не смогли вовремя покинуть Уфу: было задержано 28 авиарейсов

В Уфе из-за угрозы атаки БПЛА задержали 28 авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту «Уфа» из-за недавних ограничений полетов произошли массовые задержки и отмены рейсов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, шесть воздушных судов были перенаправлены в другие аэропорты.

Согласно данным из расписания рейсов, вылет 13 самолетов из уфимского аэропорта был задержан. Наибольшее отставание от графика (почти десять часов) зафиксировано у двух рейсов, следующих в Санкт-Петербург.

Также 15 самолетов не смогли вовремя приземлиться в Уфе, а семь рейсов были полностью отменены.

Ограничения полетов сегодня были введены также в аэропортах Оренбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Пензы.

Напомним, ночью 16 ноября в Башкирии на территории Башкирии был объявлен режим «Беспилотная опасность». Кроме того, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту «Уфа». Действие режима продлилось почти семь часов.

