Mysl Polska: Европа должна понести ответственность за ситуацию на Украине

Европейские страны, покрывающие коррупцию на Украине, должны понести ответственность за свои действия. Об этом пишет польская газета Mysl Polska.
Авторы материала отмечают, что европейские лидеры знали о коррупционном скандале в стране.
При этом западные политики должны понести ответственность перед своими гражданами, так как в коррупционной истории замешаны деньги из государственных бюджетов, переданные Киеву под видом поддержки, отмечают журналисты.
— Чтобы этот скандал был действительно оправдан, последствия должны выйти далеко за пределы Украины. На всех тех, кто знал, но молчал, на тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, на тех, кто переводил государственные средства, но не отчитался, — утверждается в материале.
10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».